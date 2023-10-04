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Швеція та Україна домовились розпочати переговори щодо угоди про гарантії безпеки

Швеція та Україна домовились розпочати переговори щодо угоди про гарантії безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Україна та Швеція домовилися розпочати переговори щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки у розвиток Вільнюської декларації G7. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба за підсумками телефонних переговорів зі шведським колегою Тобіасом Білльстрьомом, передає УНН.

Що передувало

У серпні президент України Володимир Зеленський анонсував, що наступною державою, з якою Україна почне перемовини про двосторонню угоду щодо довгострокових безпекових зобов’язань у межах декларації «Групи семи», стане саме Швеція.

За словами президента, Швеція підтримала декларацію G7 щодо безпекових гарантій для України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гарантії безпеки для України: Зеленський заявив, що до декларації приєдналось вже 20 країн ЄС

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