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Зеленський та прем'єр Норвегії домовились розпочати переговори щодо угоди про гарантії безпеки

Київ • УНН

 • 239575 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере зміцнення протиповітряної оборони. Також вони домовилися розпочати переговори щодо двостороннього документа про гарантії безпеки на основі Вільнюської декларації G7, передає УНН.

Зеленський та прем'єр Норвегії домовились розпочати переговори щодо угоди про гарантії безпеки

Цитата

«Провів розмову з Йонасом Гаром Стере, щоб подякувати Норвегії за нещодавній пакет військової допомоги, а також за довгострокову підтримку. Ми домовилися розпочати переговори щодо двостороннього документа про гарантії безпеки на основі Вільнюської декларації G7», - повідомив Зеленський.

Зеленський зазначив, що вони також обговорили розвиток подій на фронті та пріоритетні оборонні потреби України.

«Обговорили подальше зміцнення наших воїнів, зокрема протиповітряну оборону для захисту критичної інфраструктури та Чорноморського зернового коридору», - написав Зеленський у Telegram.

Окрім того, вони особливу увагу приділили Близькому Сходу.

«Ми погодилися, що подальша ескалація є неприйнятною, і закликали всі сторони уникати жертв серед цивільного населення», - повідомив Зеленський.

Доповнення

Україна та Швеція домовилися розпочати переговори щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки у розвиток Вільнюської декларації G7.

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