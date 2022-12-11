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Зеленский и Эрдоган обсудили расширение "зернового коридора"

Зеленский и Эрдоган обсудили расширение "зернового коридора"

Киев • УНН

 • 643169 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом расширение “зернового коридора”.

Об этом Гарант сообщил в своем Telegram, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Цитата

“Поблагодарил за убежище украинских детей и сотни генераторов для наших городов. Отметил поддержку Турцией украинской инициативы Grain from Ukraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора”, — написал Президент.

Справка

Grain From Ukraine — гуманитарная продовольственная программа, официально запущенная 26 ноября 2022 года, в 90-я годовщина начала Голодомора 1932–1933 лет, президентом Украины Владимиром Зеленским для поставки украинского зерна в самых бедных стран Африки.

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