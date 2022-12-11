Зеленський та Ердоган обговорили розширення "зернового коридору"

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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“Подякував за прихисток українських дітей та сотні генераторів для наших міст. Відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи Grain from Ukraine. Також обговорили подальшу роботу і можливе розширення зернового коридору”, — написав Президент.

Довідка

Grain From Ukraine — гуманітарна продовольча програма, офіційно запущена 26 листопада 2022 року, в 90-ті роковини початку Голодомору 1932–1933 років, президентом України Володимиром Зеленським для постачання українського збіжжя до найбідніших країн Африки.