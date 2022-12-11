Зеленський та Ердоган обговорили розширення "зернового коридору"

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24141 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 57030 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 95395 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 145891 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 170604 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 348049 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 220337 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193615 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 330559 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459110 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.7 м/с
93 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме найближчі 2 години
Популярнi новини

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 37272 перегляди

Армія рф вдарила КАБами по одній із громад Запорізької області, попередньо, без постраждалих - ОВА

31 березня, 15:51 • 26679 перегляди

рф вдарила по цивільних обʼєктах в Запорізької області, є жертва

31 березня, 16:30 • 28487 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 35105 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 37441 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 348053 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 330560 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 547644 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 678116 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 697761 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 77802 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 114890 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199888 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225885 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218904 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Зеленський та Ердоган обговорили розширення "зернового коридору"

Зеленський та Ердоган обговорили розширення "зернового коридору"

Київ • УНН

 • 643172 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом розширення “зернового коридору”.

Про це Гарант повідомив у своєму Telegram, передає УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Цитата

“Подякував за прихисток українських дітей та сотні генераторів для наших міст. Відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи Grain from Ukraine. Також обговорили подальшу роботу і можливе розширення зернового коридору”, — написав Президент.

Довідка

Grain From Ukraine — гуманітарна продовольча програма, офіційно запущена 26 листопада 2022 року, в 90-ті роковини початку Голодомору 1932–1933 років, президентом України Володимиром Зеленським для постачання українського збіжжя до найбідніших країн Африки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$82,647.70
Золото
$3,161.52
Tesla
$258.01
Brent
$74.72
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,831.96