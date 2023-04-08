Зеленский рассказал, сколько БТР Rosomak Украина получит от Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все обещанные танки от Польши, в частности Leopard, уже в Украине, также страна отправит ВСУ 200 бронетранспортеров Rosomak, передает УНН.
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“Польша выполнила всё задекларированное по танкам: они уже в Украине, в частности “Леопарды”. Есть новые договоренности по БМП — более сотни машин. По бронетранспортерам — “Росомак” — 200 машин. Сейчас сто, и сто вскоре. Еще самоходные минометы, дополнительные ракеты, “МиГи”, — сказал Зеленский в своем видеообращении.
Напомним
Государственный концерн “Укроборонпром” и крупнейший производитель бронетехники в Польше “Polska Grupa Zbrojeniowa” совместно будут осуществлять капитальный ремонт танков Т-64 на вновь созданных мощностях завода Bumar-Łabędy в Гливице.