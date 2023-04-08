"Укроборонпром" спільно з Польщею здійснюватиме капітальний ремонт танків Т-64
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Державний концерн "Укроборонпром" та найбільший виробник бронетехніки у Польщі "Polska Grupa Zbrojeniowa" спільно здійснюватимуть капітальний ремонт танків Т-64 на новостворених потужностях заводу Bumar-Łabędy у Глівіце, пише УНН з посиланням на сторінку "Укроборонпрому" в Telegram.
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"Наша компанія готова створити хаб з ремонту бронетехніки, яка перебуває на озброєнні української армії. Ми маємо понад 70 років досвіду у сфері виробництва та ремонту. Переозброєння та модернізація бронетехніки стане ключовою допомогою у підтримці обороноздатності української армії. Завдяки регулярним ремонтним та сервісним роботам машини повертатимуть свою боєздатність", - заявила президент правління ZM "BUMAR-ŁABĘDY" S.A Едіта Шиманська.
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Повідомляється, що у перспективі планується поширити співробітництво й на обслуговування танків Т-72 й РТ-91, переданих Польщею Україні. Також розглядається можливість спільного обслуговування наданих Києву танків Leopard 2.
Генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв подякував польським партнерам за допомогу у нарощуванні обсягів бронетехніки.
"Кожна така міжнародна угода для нас – це інтеграція у виробничі ланцюжки країн-членів НАТО", - зауважив він.
Нагадаємо
"Укроборонпром" спільно з польськими партнерами вироблятиме за кордоном снаряди для танків.