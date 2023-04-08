"Укроборонпром" совместно с Польшей будет осуществлять капитальный ремонт танков Т-64

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"Наша компания готова создать хаб по ремонту бронетехники, которая находится на вооружении украинской армии. Мы имеем более 70 лет опыта в сфере производства и ремонта. Перевооружение и модернизация бронетехники станет ключевой помощью в поддержании обороноспособности украинской армии. Благодаря регулярным ремонтным и сервисным работам машины будут возвращать свою боеспособность", - заявила президент правления ZM "BUMAR-ŁABĘDY" S.A Эдита Шиманская.

Детали

Сообщается, что в перспективе планируется распространить сотрудничество и на обслуживание танков Т-72 и РТ-91, переданных Польшей Украине. Также рассматривается возможность совместного обслуживания предоставленных Киеву танков Leopard 2.

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев поблагодарил польских партнеров за помощь в наращивании объемов бронетехники.

"Каждое такое международное соглашение для нас – это интеграция в производственные цепочки стран-членов НАТО", - отметил он.

Напомним

"Укроборонпром" совместно с польскими партнерами будет производить за рубежом снаряды для танков.