Зеленський розповів, скільки БТР Rosomak Україна отримає від Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що всі обіцяні танки від Польщі, зокрема Leopard, вже в Україні, також країна відправить ЗСУ 200 бронетранспортерів Rosomak, передає УНН.
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“Польща виконала все задеклароване по танках: вони вже в Україні, зокрема “Леопарди”. Є нові домовленості щодо БМП —більше сотні машин. Щодо бронетранспортерів — “Росомак” — 200 машин. Зараз сто, і сто згодом. Іще самохідні міномети, додаткові ракети, “МіГи”, — сказав Зеленський у своєму відеозверненні.
Нагадаємо
Державний концерн “Укроборонпром” та найбільший виробник бронетехніки у Польщі “Polska Grupa Zbrojeniowa” спільно здійснюватимуть капітальний ремонт танків Т-64 на новостворених потужностях заводу Bumar-Łabędy у Глівіце.