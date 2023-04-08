Зеленський розповів, скільки БТР Rosomak Україна отримає від Польщі

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“Польща виконала все задеклароване по танках: вони вже в Україні, зокрема “Леопарди”. Є нові домовленості щодо БМП —більше сотні машин. Щодо бронетранспортерів — “Росомак” — 200 машин. Зараз сто, і сто згодом. Іще самохідні міномети, додаткові ракети, “МіГи”, — сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

Нагадаємо

Державний концерн “Укроборонпром” та найбільший виробник бронетехніки у Польщі “Polska Grupa Zbrojeniowa” спільно здійснюватимуть капітальний ремонт танків Т-64 на новостворених потужностях заводу Bumar-Łabędy у Глівіце.