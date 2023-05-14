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Зеленский рассказал, что Украина будет считать успехом контрнаступления

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что любые деоккупированные территории будут успехом для Украины во время будущего украинского контрнаступления. Об этом он сказал в интервью The Washington Post, передает УНН.

Цитата

«Любые деоккупированные территории, я считаю, это успех. Еще раз напоминаю, с кем мы боремся. Мы понимаем, что это большое количество людей и так далее. Я не могу вам сказать, какие города, какие границы являются для нас значительным успехом, а какие средними — только потому, что я не хочу готовить россию к тому, как, в каких направлениях, где и когда мы будем (наступать – ред.) Но мы точно хотим это сделать», — сказал Зеленский.

К тому же президент заявил, что после контрнаступательной операции он сможет вполне откровенно сказать, рассчитывали ли они на такой процесс, или же они рассчитывали на что-то лучшее.

«Это самокритика. Мы готовы (сказать, если – ред.) мы проиграли. И это тоже важно осознавать. Не только внутри государства, но и для наших партнеров. И показать, потому что все наши разговоры записываются. Я имею в виду встречи, где мы отмечаем, что мы просили одну, две, три, четыре, пять вещей, и мы получили одну, две, три. Мы благодарны. Но вы видите, что если бы мы получили четыре, пять, то, наверное, могли бы достичь больше, или наоборот. Мы просто благодарим их и говорим, что эта часть вашей помощи дала нам больший результат, чем мы ожидали», — рассказал Зеленский.

Дополнение

Кулеба заявлял, что нельзя воспринимать предстоящее контрнаступление как "решающее" в войне.

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