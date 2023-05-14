Зеленський розповів, що Україна вважатиме успіхом контрнаступу

Цитата

«Будь-які деокуповані території, я вважаю, це успіх. Ще раз нагадую, з ким ми боремося. Ми розуміємо, що це велика кількість людей і так далі. Я не можу вам сказати, які міста, які кордони є для нас значним успіхом, а які середніми — тільки тому, що я не хочу готувати росію до того, як, у яких напрямках, де і коли ми будемо (наступати – ред.) Але ми точно хочемо це зробити», - сказав Зеленський.

До того ж президент заявив, що після контрнаступальної операції він зможе цілком відверто сказати, чи розраховували вони на такий процес, чи ж вони розраховували на щось краще.

«Це самокритика. Ми готові (сказати, якщо – ред.) ми програли. І це теж важливо усвідомлювати. Не тільки всередині держави, а й для наших партнерів. І показати, бо всі наші розмови записуються. Я маю на увазі зустрічі, де ми зазначаємо, що ми просили одну, дві, три, чотири, п’ять речей, і ми отримали одну, дві, три. Ми вдячні. Але ви бачите, що якби ми отримали чотири, п'ять, то, мабуть, могли б досягти більше, або навпаки. Ми просто дякуємо їм і кажемо, що ця частина вашої допомоги дала нам більший результат, ніж ми очікували», - розповів Зеленський.

Доповнення

Кулеба заявляв, що не можна сприймати майбутній контрнаступ як "вирішальний" у війні.