Зеленский рассказал о работе Антикоррупционного суда

"Антикоррупционный суд, которого не было, начинает работать 5 сентября впервые в Украине. Антикоррупционный суд. Там прошел конкурс, и мне кажется, что сейчас там появятся честные судьи. Это очень важный вопрос было. Далее: у нас появится новый генеральный прокурор. Это очень важный человек. и я думаю, что осенью, когда у нас появятся и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все начнется. Все начнется", - сказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменения в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде".