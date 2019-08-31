Зеленський розповів про роботу Антикорупційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Восени, коли в Україні з'явиться Антикорупційний суд, винних буде покарано. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу 1+1, повідомляє УНН.
"Антикорупційний суд, якого не було, починає працювати 5 вересня вперше в Україні. Антикорупційний суд. Там пройшов конкурс, і мені здається, що зараз там з’являться чесні судді. Це дуже важливе питання було. Далі: у нас з’явиться новий генеральний прокурор. Це дуже важлива людина. І я думаю, що восени, коли в нас з’являться і Антикорупційний суд, і генеральний прокурор, все почнеться. Все почнеться", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення зміни до Закону України “Про Вищий антикорупційний суд”.