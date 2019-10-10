Зеленский рассказал, почему сменил состав ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему принял решение изменить состав ЦИК. Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг, передает корреспондент УНН.
"Мы сказали, что мы перезагрузите все органы власти. Я не хочу, чтобы наш президент бывший ушел, а все осталось. Вот и все. Я имею по закону это право", - пояснил Президент.
Как сообщалось ранее, главной целью новоизбранного ЦИК в провластной партии "Слуга народа" считают объективность работы и обещают, что "ручной" комиссия не будет.
Как сообщал УНН, 4 октября народные депутаты на заседании Верховной Рады проголосовали за назначение всех 17 членов Центральной избирательной комиссии, кандидатуры которых внес Президент Украины Владимир Зеленский.