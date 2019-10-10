Зеленський розповів, чому змінив склад ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, чому прийняв рішення змінити склад ЦВК. Про це він заявив під час прес-марафону у четвер, передає кореспондент УНН.
“Ми сказали, що ми перезавантажимо всі органи влади. Я не хочу, щоб наш президент колишній пішов, а все залишилось. Ось і все. Я маю за законом це право”, - пояснив Президент.
Як повідомлялося раніше, головною метою новообраного ЦВК у провладній партії “Слуга народу” вважають об’єктивність роботи та обіцяють, що “ручною” комісія не буде.
Як повідомляв УНН, 4 жовтня народні депутати на засіданні Верховної Ради проголосували за призначення всіх 17 членів Центральної виборчої комісії, кандидатури яких вніс Президент України Володимир Зеленський.