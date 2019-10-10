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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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15:51 • 12200 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

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Зеленський розповів, чому змінив склад ЦВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, чому прийняв рішення змінити склад ЦВК. Про це він заявив під час прес-марафону у четвер, передає кореспондент УНН.

Зеленський розповів, чому змінив склад ЦВК

“Ми сказали, що ми перезавантажимо всі органи влади. Я не хочу, щоб наш президент колишній пішов, а все залишилось. Ось і все. Я маю за законом це право”, - пояснив Президент.

Як повідомлялося раніше, головною метою новообраного ЦВК у провладній партії “Слуга народу” вважають об’єктивність роботи та обіцяють, що “ручною” комісія не буде.

Як повідомляв УНН, 4 жовтня народні депутати на засіданні Верховної Ради проголосували за призначення всіх 17 членів Центральної виборчої комісії, кандидатури яких вніс Президент України Володимир Зеленський. 

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