Зеленский провел заседание военного кабинета: речь шла о наступлении и работе ПВО

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"... провел заседание военного кабинета. Это наш особый формат работы в узком кругу с теми, кто отвечает за оборону государства. Были командующие ключевых направлений фронта. Также Главком, Генштаб, разведка, безопасность. Очень содержательная работа", - отметил Зеленский.

Детали

Президент Украины озвучил основные вопросы, которые рассмотрели во время военного кабинета, а также приоритеты.

"Первое: бригады обороны – молодцы, главные стратегические задачи выполнили, детали сейчас не время сообщать. Второе: бригады наступления – молодцы, готовимся, без деталей. Третье: по защите гражданских – Воздушные силы – молодцы, здесь с деталями. Наши приоритеты на эту неделю, следующую и на ближайшее время в целом – дополнительные системы ПВО, дополнительные ракеты, обучение и самолеты, дальнобойное оружие. И это будет", - сообщил Зеленский.

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