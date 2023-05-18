Зеленський провів засідання військового кабінету: йшлося про наступ та роботу ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету, де йшлося про оборону, наступ та ППО. Про це Зеленський повідомив під час звернення до українців, передає УНН.
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"... провів засідання військового кабінету. Це наш особливий формат роботи у вузькому колі з тими, хто відповідає за оборону держави. Були командувачі ключових напрямків фронту. Також Головком, Генштаб, розвідка, безпека. Дуже змістовна робота", - зазначив Зеленський.
Деталі
Президент України озвучив основні питання, які розглянули під час військового кабінету, а також пріоритети.
"Перше: бригади оборони – молодці, головні стратегічні завдання виконали, деталі зараз не час повідомляти. Друге: бригади наступу – молодці, готуємося, без деталей. Третє: щодо захисту цивільних громадян – Повітряні сили – молодці, тут із деталями. Наші пріоритети на цей тиждень, наступний і на найближчий час загалом – додаткові системи ППО, додаткові ракети, навчання й літаки, далекобійна зброя. І це буде", - повідомив Зеленський.
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