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Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Испании: говорили об актуальных вопросах безопасности

Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Испании: говорили об актуальных вопросах безопасности

Киев • УНН

 • 168473 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Королевства Испания Педро Санчесом. Как сообщили в Офисе Президента, говорили о актуальных вопросах безопасности общей европейской повестки дня, передает УНН.

Детали

По данным Офиса, Глава государства поблагодарил испанский народ и правительство за принципиальную политическую и военную поддержку Украины.

Собеседники обсудили продолжение оборонного сотрудничества двух стран.

Владимир Зеленский также выразил надежду, что председательство Испании в Совете Европейского Союза станет результативным в вопросе начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Стороны обсудили предстоящие международные события и актуальные вопросы безопасности общей европейской повестки дня.

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Дополнение

В рамках участия в выездном заседании министров иностранных дел стран ЕС в Киеве Президент Владимир Зеленский обсудил с руководителями внешнеполитических ведомств, как сообщили в ОП, "актуальные вопросы поддержки нашей страны во время войны, интеграции в ЕС, реализации Формулы мира и создания международного трибунала для наказания за преступление агрессии рф против Украины".

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