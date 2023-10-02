Зеленський провів телефонну розмову з головою уряду Іспанії: говорили про актуальні безпекові питання
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Королівства Іспанія Педро Санчесом. Як повідомили в Офісі Президента, говорили про актуальні безпекові питання спільного європейського порядку денного, передає УНН.
Деталі
За даними Офісу, Глава держави подякував іспанському народові та уряду за принципову політичну й військову підтримку України.
Співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці двох країн.
Володимир Зеленський також висловив сподівання, що головування Іспанії в Раді Європейського Союзу стане результативним у питанні початку переговорів про вступ України до ЄС.
Сторони обговорили майбутні міжнародні події та актуальні безпекові питання спільного європейського порядку денного.
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Доповнення
У межах участі у виїзному засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС у Києві Президент Володимир Зеленський обговорив з очільниками зовнішньополітичних відомств, як повідомили в ОП, "актуальні питання підтримки нашої країни під час війни, інтеграції до ЄС, реалізації Формули миру та створення міжнародного трибуналу для покарання за злочин агресії рф проти України".