Зеленський провів телефонну розмову з головою уряду Іспанії: говорили про актуальні безпекові питання

Деталі

За даними Офісу, Глава держави подякував іспанському народові та уряду за принципову політичну й військову підтримку України.

Співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці двох країн.

Володимир Зеленський також висловив сподівання, що головування Іспанії в Раді Європейського Союзу стане результативним у питанні початку переговорів про вступ України до ЄС.

Сторони обговорили майбутні міжнародні події та актуальні безпекові питання спільного європейського порядку денного.

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Доповнення

У межах участі у виїзному засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС у Києві Президент Володимир Зеленський обговорив з очільниками зовнішньополітичних відомств, як повідомили в ОП, "актуальні питання підтримки нашої країни під час війни, інтеграції до ЄС, реалізації Формули миру та створення міжнародного трибуналу для покарання за злочин агресії рф проти України".