Зеленский провел Ставку: обсудили ситуацию на фронте и наращивание собственного производства вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где говорили о ситуации на фронте, планах врага и собственном производстве вооружения, передает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.
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«Первая Ставка после возвращения из длительной командировки. Подробные доклады. Главком Залужный, руководитель ГУР МО Буданов – об оперативной ситуации на фронте, планах противника. Командующие ОСУВ Сырский и Тарнавский – о ходе конкретных наступательных и оборонительных операций на своих участках. Обеспечение фронта всем необходимым – министр Умеров», - говорится в сообщении.
По словам президента, на Ставке также был большой доклад министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина о мерах, которые предпринимает ведомство для наращивания собственного производства вооружения, особенно БпЛА.
Также докладывал глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко о текущем состоянии дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК, отметил президент.
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