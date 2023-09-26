Зеленський провів Ставку: обговорили ситуацію на фронті та нарощування власного виробництва озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де говорили про ситуацію на фронті, плани ворога та власне виробництва озброєння, передає УНН з посиланням на Telegram глави держави.
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«Перша Ставка після повернення з тривалого відрядження. Детальні доповіді. Головком Залужний, керівник ГУР МО Буданов – про оперативну ситуацію на фронті, плани противника. Командувачі ОСУВ Сирський і Тарнавський – про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках. Забезпечення фронту всім необхідним – міністр Умєров», - йдеться в повідомленні.
За словами президента, на Ставці також була велика доповідь міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна щодо заходів, яких вживає відомство для нарощування власного виробництва озброєння, особливо БпЛА.
Також доповідав голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко про поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК, зазначив президент.
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