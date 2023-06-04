Зеленский провел специальное совещание по санкциям

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"ГУР, Служба внешней разведки, правительство, Офис. Очень подробно проанализировали – как россия обходит санкции и кто ей помогает. Разные страны, разные компании… Без которых россия не смогла бы производить средства террора, в частности ракеты. К сожалению, государству-террористу удается использовать технологии мира через сеть поставщиков, удается обходить международные санкционные режимы. Мы видим каждое направление обхода имеющихся санкций, каждую страну, чья территория или юрисдикция, чьи граждане – используются россией для продолжения террора. И мы должны закрыть все такие направления – вместе с партнерами! – чтобы не было в российских ракетах, в российском оружии продукции свободного мира. Необходимые шаги – будут", — сообщил Глава государства в вечернем видеообращении.

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Президент Украины Владимир Зеленский провёл совещания по формированию украинской политики на перспективу. Того, что касается дальнейшей трансформации и участия в глобальных процессах.