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Зеленський провів спеціальну нараду щодо санкцій

Київ • УНН

 • 320138 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський сьогодні провів спеціальну нараду щодо санкцій де детально проаналізували – як росія обходить санкції та хто їй допомагає, інформує УНН.

Зеленський провів спеціальну нараду щодо санкцій

Цитата

"ГУР, Служба зовнішньої розвідки, уряд, Офіс. Дуже детально проаналізували – як росія обходить санкції та хто їй допомагає. Різні країни, різні компанії… Без яких росія не змогла б виробляти засоби терору, зокрема ракети. На жаль, державі-терористу вдається використовувати технології світу через мережу постачальників, вдається обходити міжнародні санкційні режими. Ми бачимо кожен напрямок обходу наявних санкцій, кожну країну, чия територія або юрисдикція, чиї громадяни – використовуються росією для продовження терору. І ми маємо закрити всі такі напрямки – разом із партнерами! – щоб не було в російських ракетах, в російській зброї продукції вільного світу. Необхідні кроки – будуть", - повідомив Голова держави у вечірньому відеозверненні.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський провів наради щодо формування української політики на перспективу. Того, що стосується подальшої трансформації та участі у глобальних процесах.

Українські Національні Новини

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