Зеленський провів спеціальну нараду щодо санкцій

Цитата

"ГУР, Служба зовнішньої розвідки, уряд, Офіс. Дуже детально проаналізували – як росія обходить санкції та хто їй допомагає. Різні країни, різні компанії… Без яких росія не змогла б виробляти засоби терору, зокрема ракети. На жаль, державі-терористу вдається використовувати технології світу через мережу постачальників, вдається обходити міжнародні санкційні режими. Ми бачимо кожен напрямок обходу наявних санкцій, кожну країну, чия територія або юрисдикція, чиї громадяни – використовуються росією для продовження терору. І ми маємо закрити всі такі напрямки – разом із партнерами! – щоб не було в російських ракетах, в російській зброї продукції вільного світу. Необхідні кроки – будуть", - повідомив Голова держави у вечірньому відеозверненні.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський провів наради щодо формування української політики на перспективу. Того, що стосується подальшої трансформації та участі у глобальних процесах.