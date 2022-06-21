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Зеленский провел "плодотворный" разговор с Орбаном: о чем договорились

Киев • УНН

 • 100712 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел "плодотворный" телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны договорились развивать сотрудничество в сфере энергетики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.

Цитата

"Провел плодотворный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и прием украинцев во время войны. Договорились развивать сотрудничество в сфере энергетики. Спасибо за поддержку статуса кандидата. Пригласил посетить Украину с визитом", – написал Зеленский.

Добавим

Также Зеленский поблагодарил Орбана за поддержку в предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС и пригласил его посетить Украину.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что газовое эмбарго против рф навредит всей Европе, а не только его стране.

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