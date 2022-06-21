Зеленський провів "плідну" розмову з Орбаном: про що домовилися
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів "плідну" телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Сторони домовилися розвивати співпрацю у сфері енергетики. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Зеленського.
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"Провів плідну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Подякував за підтримку суверенітету України та прихисток українців під час війни. Домовилися розвивати співпрацю у сфері енергетики", – написав Зеленський.
Додамо
Також Зеленський подякував Орбану за підтримку у наданні статусу кандидата на членство в ЄС та запросив його відвідати Україну.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що газове ембарго проти рф нашкодить усій Європі, а не лише його країні.