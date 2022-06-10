Орбан вважає, що газове ембарго нашкодить Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що газове ембарго проти рф нашкодить Європі, а не лише його країні, пише УНН з посиланням на Világgazdaság.
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В ефірі угорського радіо у п'ятницю, як зазначається, Орбан зазначив, що "газове ембарго завдає шкоди не тільки Угорщині, ми губимо всю Європу".
При цьому HVG зазначає, що з приводу газового ембарго, що намічається, Орбан сказав: "У такій стабільній ситуації, як Угорщина, дуже мало урядів, а наш мандат свіжий і стабільний".
"Нафта починалася так само сильно, як і газ", — зазначив Орбан з приводу дебатів у Брюсселі, зазначивши, що він упевнений, що врешті-решт "здоровий глузд переможе". Він визнав, що "це складне питання".
Також повідомляється, що Орбан зазначив, що "Україна має право захищатися".
Доповнення
Європейський Союз уже почав роботу над сьомим пакетом санкцій проти рф за її вторгнення в Україну, повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський. Він вважає, що санкції мають торкнутися і газу.
Однак, у Європейській комісії, хоч і не виключають жодних санкцій проти рф за війну в Україні, але вказують, що нині не вивчають "блокування" російського газу.