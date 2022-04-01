Зеленский провел переговоры с Макроном. Ранее тот разговаривал с Путиным

Цитата

"Продолжил переговоры с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Рассказал о противодействии российской агрессии. Обсудили переговорный процесс - ход и перспективы, важность гарантий безопасности. Инициатива Франции по гуманитарным коридорам из Мариуполя должна быть реализована", - подчеркнул Президент.

Добавим

Ранее на этой неделе Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с российским президентом владимиром путиным.