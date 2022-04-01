Зеленский провел переговоры с Макроном. Ранее тот разговаривал с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Детали разговора Глава украинского государства сообщил в своем Twitter, пишет УНН.
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"Продолжил переговоры с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Рассказал о противодействии российской агрессии. Обсудили переговорный процесс - ход и перспективы, важность гарантий безопасности. Инициатива Франции по гуманитарным коридорам из Мариуполя должна быть реализована", - подчеркнул Президент.
Добавим
Ранее на этой неделе Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с российским президентом владимиром путиным.