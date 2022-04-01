Зеленський провів переговори з Макроном. Раніше той розмовляв з путіним

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"Продовжив перемовини з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Розповів про протидію російській агресії. Обговорили переговорний процес – перебіг і перспективи, важливість безпекових гарантій. Ініціатива Франції щодо гуманітарних коридорів із Маріуполя має бути реалізована", - наголосив Президент.

Додамо

Раніше цього тижня Еммануель Макрон провів телефонні переговори з російським президентом володимиром путіним.