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Зеленский провел совещание со Степановым и Шмыгалем: о чем говорили

Киев • УНН

 • 23786 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по предотвращению распространения пандемии коронавируса и преодоления ее последствий вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Минздрава Максимом Степановым. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Зеленский провел совещание со Степановым и Шмыгалем: о чем говорили

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, 14 регионов уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Отмечается, что в Николаевской области не фиксировали ни одного больного COVID-19 в марте, а Черновицкая область, где распространение болезни было самым большим, потребует дофинансирования. По словам министра, другие регионы завершат выплату надбавок в начале следующей недели.

"Рад, что процесс движется. Уже получил положительные отзывы медиков, которые получили надбавки. Этот процесс идет быстро, когда налажено сотрудничество Кабинета Министров и местной власти. В Херсонской области все выплаты завершилась на прошлой неделе, среди лидеров - и Днепропетровская область и Львовская. В то же время Волынь, Луганская и Ровенская области и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас больницы заключают соглашения с Национальной службой здоровья Украины для выплаты надбавок за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19 за апрель, и пообещал сделать все возможное для ускорения этого процесса.

Сообщается, что на сегодня в Украине установлено два рекорда - по количеству заболевших на коронавирусную инфекцию, и тех, кто выздоровел: 528 и 433 человека соответственно.

"Президент поинтересовался ситуацией со вспышкой болезни в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве. Там COVID-19 подтвердили у 81 человека, 53 из которых - воспитанницы учреждения. Владимиру Зеленскому сообщили, что было мгновенно приняты необходимые меры для ухода за больными и недопущено распространение инфекции. В частности, течение болезни в большинства бессимптомно, однако в заведении обеспечено медицинское наблюдение и условия для наблюдения", - резюмировали в ОП.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано уже 17 858 случаев COVID-19, из них 497 - летальные.

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