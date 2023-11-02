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Зеленский провел совещание с чиновниками по реформам в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский провел совещание с членами правительства относительно шагов, которые Украина должна сделать и в контексте трансформации, и в контексте работы с партнерами. Готовятся законопроекты и правительственные решения. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, передает УНН.

Зеленский провел совещание с чиновниками по реформам в Украине

Цитата

«Продолжалось совещание с нашими чиновниками. Относительно тех шагов, которые Украина должна сделать и в контексте нашей трансформации, и в контексте нашей работы с партнерами. Конкретные реформы. В разных сферах. Готовим законопроекты и правительственные решения. Некоторые из них будут приняты уже в ближайшие недели», - рассказал Зеленский.

Добавим

Также он отметил, что провел очень содержательное совещание с чиновниками.

«Различные направления правительственной работы. Обсудили те шаги, которые нужны для трансформации нашего государства, нашей работы с партнерами, с донорами. О решении правительства, о законопроектах, которые нужны, об усилении институтов. Определились с приоритетами и готовим новые шаги – и в ближайшие недели, и до конца года, и в годовом измерении», - сказал Зеленский.

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