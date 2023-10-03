Об’єднає ініціативи партнерів: в Україні запускають роботу над єдиним Планом реформ

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«Сьогодні ми запускаємо роботу над єдиним Планом реформ до 2027 року. В одну дорожню карту змін об’єднаємо ініціативи партнерів та інші пропозиції. План охопить усі сфери, які впливають на державні інституції, економіку та взаємодію з громадянським суспільством», - розповів Шмигаль.

За його словами, Україні від партнерів отримала низку документів із пропозиціями реформ – від 7 рекомендацій ЄС до переліку структурних маяків МВФ.

«Зі свого боку за ініціативи Президента України Володимира Зеленського розроблено Концепт посилення стійкості демократії. Цей документ ми вже передали нашим союзникам. Тепер розпочинаємо роботу над створенням єдиного документу. Цей План реформ стане частиною майбутньої Української доктрини, засади якої окреслив Глава держави під час свого виступу в Парламенті України. Реформи будуть фундаментом нашої перемоги та запорукою успішного відновлення та зростання», - сказав Шмигаль.

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Доповнення

США передали Україні список "пріоритетних реформ" у межах підтримки "зусиль з інтеграції в Європу".

Згодом Шмигаль повідомив, що Україна разом з міжнародними партнерами планує розробити єдиний план реформ, який об'єднає різні програми, зокрема з МВФ, ЄС і США.