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Україна планує розробити єдиний план реформ із міжнародними партнерами: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Україна разом з міжнародними партнерами планує розробити єдиний план реформ, який обєднає різні програми, зокрема з МВФ, ЄС і США. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Цитата

«Урядовий план відновлення України – це не просто відбудувати зруйноване. Це трансформація нашої країни. Це інтеграція в Європейський Союз. Це нові інституції, нові підходи, можливості та правила гри. Разом із нашими міжнародними партнерами плануємо розробити єдиний план реформ, який об'єднає різні програми, зокрема з МВФ, ЄС і США», - розповів Шмигаль.

За його словами, це дозволить сформувати чітке бачення про те, що зроблено та що потрібно зробити ще.

«Це дозволить усім партнерам чітко розуміти, як Україна рухається вперед та змінюється вже сьогодні», - сказав Шмигаль.

Доповнення

У посольстві США підтвердили, що передали Україні "перелік пріоритетних реформ" у межах незмінної підтримки Сполученими Штатами України та її зусиль з інтеграції в Європу.

28 вересня повідомлялося, що посол США офіційно передала пропозиції Сполучених Штатів щодо реформ в Україні.

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