Зеленський провів нараду з урядовцями щодо реформ в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями щодо кроків, які Україна має зробити й в контексті трансформації, і в контексті роботи з партнерами. Готуються законопроєкти та урядові рішення. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
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«Тривала нарада з нашими урядовцями. Щодо тих кроків, які Україна має зробити і в контексті нашої трансформації, і в контексті нашої роботи з партнерами. Конкретні реформи. В різних сферах. Готуємо законопроєкти та урядові рішення. Деякі з них будуть прийняті вже найближчими тижнями», - розповів Зеленський.
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Також він зазначив, що провів дуже змістовну нараду з урядовцями.
«Різні напрямки урядової роботи. Обговорили ті кроки, які потрібні для трансформації нашої держави, нашої роботи з партнерами, з донорами. Про рішення уряду, про законопроєкти, які потрібні, про посилення інституцій. Визначились з пріоритетами й готуємо нові кроки – і найближчими тижнями, і до кінця року, і в річному вимірі», - сказав Зеленський.
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