Зеленский о переговорах с РФ: Украине нужен честный мир с гарантиями безопасности

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"Нужно держаться, нужно бороться, чтобы победить. Чтобы пройти к заслуженному украинцами миру. Честному миру, с гарантиями безопасности для нашего государства. Чтобы положить это на бумагу. В переговорах, сложных переговорах. Сегодня началась встреча делегаций. Она продолжается. Все ждут новостей. Вечером. Вечером обязательно доложим", - отметил Зеленский.

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Глава государства отметил, что российское государство готовилось к войне десятки лет и за это время накопило значительный военный ресурс ради покорения соседей и уничтожение Украины.

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Сегодня Украина и Россия начали четвертый раунд переговоров "о мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантии безопасности".

"Мы попытаемся довести до них наконец, что 19-й день войны - это 19 дней великого, великого подвига страны. Наши позиции неизменны - мир, немедленное прекращение огня, отвод всех российских войск. И только после этого мы сможем говорить о каких-то соседских отношениях, о каком-то политическом урегулировании", - указал советник руководитель ОП Михаил Подоляк в видеообращении.