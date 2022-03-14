Зеленський про переговори з РФ: Україні потрібен чесний мир з гарантіями безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Україні потрібен чесний мир з гарантіями безпеки для держави, щоб покласти це на папір. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час свого відеозвернення, коментуючи сьогоднішній черговий раунд перемовин з Росією, пише УНН.
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"Потрібно триматися, потрібно боротися, щоб перемогти. Щоб пройти до заслуженого українцями миру. Чесного миру, з гарантіями безпеки для нашої держави. Щоб покласти це на папір. У переговорах, складних переговорах. Сьогодні розпочалася зустріч делегацій. Вона триває. Всі чекають новин. Ввечері. Ввечері обов'язково доповімо", - відзначив Зеленський.
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Голова держави зазначив, що російська держава готувалася до війни десятки років та за цей час накопичила значний воєнний ресурс заради підкорення сусідів та знищення України.
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Сьогодні Україна та Росія розпочали четвертий раунд переговорів "про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки".
"Ми спробуємо довести до них нарешті, що 19-й день війни - це 19 днів великого, великого подвигу країни. Наші позиції незмінні - мир, негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ. І тільки після цього ми зможемо говорити про якісь сусідські відносини, про якісь політичні врегулювання", - вказав радник керівник ОП Михайло Подоляк у відеозверненні.