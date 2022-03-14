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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Зеленський про переговори з РФ: Україні потрібен чесний мир з гарантіями безпеки

Зеленський про переговори з РФ: Україні потрібен чесний мир з гарантіями безпеки

Київ • УНН

 • 172547 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Україні потрібен чесний мир з гарантіями безпеки для держави, щоб покласти це на папір. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час свого відеозвернення, коментуючи сьогоднішній черговий раунд перемовин з Росією, пише УНН.

Цитата

"Потрібно триматися, потрібно боротися, щоб перемогти. Щоб пройти до заслуженого українцями миру. Чесного миру, з гарантіями безпеки для нашої держави. Щоб покласти це на папір. У переговорах, складних переговорах. Сьогодні розпочалася зустріч делегацій. Вона триває. Всі чекають новин. Ввечері. Ввечері обов'язково доповімо", - відзначив Зеленський.

Деталі

Голова держави зазначив, що російська держава готувалася до війни десятки років та за цей час накопичила значний воєнний ресурс заради підкорення сусідів та знищення України.

Додамо

Сьогодні Україна та Росія розпочали четвертий раунд переговорів "про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки".

"Ми спробуємо довести до них нарешті, що 19-й день війни - це 19 днів великого, великого подвигу країни. Наші позиції незмінні - мир, негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ. І тільки після цього ми зможемо говорити про якісь сусідські відносини, про якісь політичні врегулювання", - вказав радник керівник ОП Михайло Подоляк у відеозверненні.

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