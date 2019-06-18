Зеленский о газовых переговорах: никто Украине "не будет выкручивать руки"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Украина не будут "выкручивать руки" в вопросе транзита российского газа через территорию государства. Об этом заявил во время брифинга Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Берлине, передает корреспондент УНН.
"Я уже говорил, как я отношусь к работе "Северного Потока-2". Вы знаете, здесь у нас диаметрально разные позиции по канцлером. Но главная позиция, что для нас важно, и я услышал подтверждение от фрау Меркель, чтобы наша газотранспортная система была заполнена газом. Что касается рисков, это риск, прежде всего это энергетическая безопасность и безопасность для Украины", - сказал Зеленский.
Президент напомнил также, что в конце этого года заканчивается контракт "Нафтогаза" и "Газпрома".
"Но сейчас мы ведем переговоры. Я думаю, что в ближайшее время мы сядем и я уверен, мы договоримся, и никто Украине не будет выкручивать руки", - заявил Президент.
Как сообщал УНН, "Нафтогаз" так и не получил предложений "мирового соглашения" от "Газпрома".