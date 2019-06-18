Зеленський про газові перемовини: ніхто Україні "не буде викручувати руки"

"Я вже казав, як я відношусь до роботи "Північного Потоку-2". Ви знаєте, тут у нас діаметрально різні позиції з канцлером. Але головна позиція, що для нас важливо, і я це почув підтвердження цього від фрау Меркель, щоб наша газотранспортна система була заповнена газом. Що стосується ризиків, це ризик, перш за все це енергетична безпека і безпека для України", - сказав Зеленський.

Президент нагадав також, що в кінці цього року закінчується контракт "Нафтогазу" і "Газпрому".



"Але зараз ми ведемо перемовини. Я думаю, що найближчим часом ми сядемо і я впевнений, ми домовимось, і ніхто Україні не буде викручувати руки", - заявив Президент.



Як повідомляв УНН, "Нафтогаз" так і не отримав пропозицій "мирової угоди" від "Газпрому".