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Зеленський про газові перемовини: ніхто Україні "не буде викручувати руки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Україні не будуть "викручувати руки" у питанні щодо транзиту російського газу через територію держави. Про це заявив під час брифінгу Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Берліні, передає кореспондент УНН.

Зеленський про газові перемовини: ніхто Україні "не буде викручувати руки"

"Я вже казав, як я відношусь до роботи "Північного Потоку-2". Ви знаєте, тут у нас діаметрально різні позиції з канцлером. Але головна позиція, що для нас важливо, і я це почув підтвердження цього від фрау Меркель, щоб наша газотранспортна система була заповнена газом. Що стосується ризиків, це ризик, перш за все це енергетична безпека і безпека для України", - сказав Зеленський.

Президент нагадав також, що в кінці цього року закінчується контракт "Нафтогазу" і "Газпрому".

"Але зараз ми ведемо перемовини. Я думаю, що найближчим часом ми сядемо і я впевнений, ми домовимось, і ніхто Україні не буде викручувати руки", - заявив Президент.

Як повідомляв УНН, "Нафтогаз" так і не отримав пропозицій "мирової угоди" від "Газпрому"

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