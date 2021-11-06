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Зеленский назначил более 80 стипендий детям-спортсменам с инвалидностью

Киев • УНН

 • 19700 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии детям с инвалидностью, которые имеют высокие достижения во всеукраинских спортивных соревнованиях, а также их тренерам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

Зеленский назначил более 80 стипендий детям-спортсменам с инвалидностью

Детали

“В Соответствии с указом Президента от 30 июля 2019 года № 561 назначить стипендии Президента Украины детям с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских спортивных соревнованиях, и их тренерам”, - говорится в документе.

Также, Президент Зеленский назначил 89 стипендий детям-спортсменам и 43 стипендии их тренерам.

Напомним

Владимир Зеленский соответствующим указом назначил стипендии выдающимся паралимпийцам и дефлимпийцам и их тренерам.

Украинские Национальные Новости

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