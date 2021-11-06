Зеленський призначив понад 80 стипендій дітям-спортсменам з інвалідністю

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“Відповідно до указу Президента від 30 липня 2019 року № 561 призначити стипендії Президента України дітям з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерам”, - ідеться у документі.

Також, Президент Зеленський призначив 89 стипендій дітям-спортсменам і 43 стипендії їх тренерам.

Нагадаємо

Володимир Зеленський відповідним указом призначив стипендії видатним паралімпійцям і дефлімпійцям та їхнім тренерам.