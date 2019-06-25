Зеленский назначил руководство Офиса президента Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми назначил руководящий состав Офиса президента Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АП.
"Назначить Богдана Андрея Иосифовича Руководителем Офиса Президента Украины", - говорится в указе №435/2019.
Кроме того Зеленский указом №440/2019, назначил О.Гончарука Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.
Указом №438/2019 Президент назначил С.Трофимова Первым заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.
"Назначить Костюка Юрия Юрьевича заместителем Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в указе №442/2019.
Глава государства также подписал указ №444/2019 о назначении В.Пристайко Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.
Указом №446/2019 Зеленский также назначил Р.Рябошапку Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.
Президент также подписал указ №448/2019 о назначении К.Тимошенко Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.
"Назначить Днипрова Алексея Сергеевича Руководителем Аппарата Офиса Президента Украины", - говорится в указе №450/ 2019.
Как сообщал УНН, Президент уволил руководство АП .