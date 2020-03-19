Зеленский поздравил с юбилеем Лину Костенко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил поздравления с 90-летним юбилеем украинской поэтессе Лине Костенко. Свои поздравления Глава государства выразил в Telegram-канале, передает УНН.
“Сегодня 90-летний юбилей отмечает известная украинская поэтесса, без преувеличения, Украинка с большой буквы — Лина Васильевна Костенко! Для миллионов украинцев Ваша поэзия стала источником мудрости и символизирует непобедимую силу слова и несгибаемый дух свободы. Каждой строкой Вы утверждаете величие человеческой жизни. У каждого, кто читает Ваши стихи, появляются крылья”, — написал Зеленский.
Он подчеркнул, что Лина Костенко всегда отказывается от любых государственных званий и наград.
“Это ярко демонстрирует, как величие и гениальность могут сочетаться со скромностью и человечностью. Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия! Спасибо за каждую Вашу строку!”, — добавил Президент.
Напомним, ранее Зеленский вместе с женой Еленой почтили память Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины со дня рождения великого украинского поэта.