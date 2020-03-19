Зеленський привітав з ювілеєм Ліну Костенко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський висловив вітання з 90-річним ювілеєм українській поетесі Ліні Костенко. Свої вітання Глава держави висловив у Telegram-каналі, передає УНН.
“Сьогодні 90-річний ювілей відзначає видатна українська поетеса, без перебільшення, Українка з великої літери — Ліна Василівна Костенко! Для мільйонів українців Ваша поезія стала джерелом мудрості й символізує непереможну силу слова та незламний дух свободи. Кожним рядком Ви стверджуєте велич людського життя. У кожного, хто читає Ваші вірші, з’являються крила”, — написав Зеленський.
Він підкреслив, що Ліна Костенко завжди відмовляється від будь-яких державних звань та нагород.
“Це яскраво демонструє, як велич та геніальність можуть поєднуватися зі скромністю та людяністю. Бажаємо Вам міцного здоров’я та добробуту! Дякуємо за кожен Ваш рядок!”, — додав Президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам’ять Тараса Шевченка з нагоди 206-ї річниці з дня народження великого українського поета.