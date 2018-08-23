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Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости и анонсировал новый сезон “Слуги народа”

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. “Студия Квартал 95” презентовала новый сезон “Слуги народа”, в котором напомнила нынешним политикам и государственным служащим, что они занимают свои высокопоставленные места только благодаря самоотверженности погибших на Майдане украинцев и тех, кто погиб за независимость государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой YouTube-канал сериала.

Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости и анонсировал новый сезон “Слуги народа”

Так, в представленном трейлере, Президент Украины Василий Голобородько, роль которого исполняет Владимир Зеленский, поздравляет государственных служащих с Днем Независимости Украины и дарит им памятные именные часы.

Трейлер, не просто фрагмент фильма, а самостоятельный ролик с сюжетом. В какой-то момент один из награжденных “слугой народа” рассмотрел свою награду и громко заявил, что “часы именные, а здесь написан какой-то Михаил, а я ведь Сергей”. Остальные награжденные, так же заявили, что их “именные подарки” были перепутаны.

Со своей стороны, герой Зеленского объяснил, что не говорил о том, что на часах будут имена награжденных — “на них имена совершенно других людей”, которых госчиновники должны были помнить. Награжденные со своей стороны, удивились, что должны помнить людей, чьи имена выбиты на часах.

“На этих часах имена тех людей, которые погибли на Майдане. Имена тех, чье время в борьбе за независимость нашей страны остановилось навсегда. Я бы очень хотел, чтобы вы, каждый раз, принимая законы или отпуская бандитов под залог, беря или давай взятки, или жонглируя тарифами, смотрели на эти часы и помнили — благодаря кому вы здесь. Для чего вы здесь. И на долго ли?” — подчеркнул герой Зеленского.

Напомним, ранее шоумен и телеведущий Владимир Зеленский намекнул на участие в президентской гонке.

Добавим, согласно опросу социологической группы “Рейтинг”, “новых” кандидатов — Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука — поддерживают 9,3 и 8,6% соответственно. В пятерку лидеров президентских симпатий украинцев также входят Анатолий Гриценко (11,7%) и Юрий Бойко (10,5%). Действующий Президент, как и Олег Ляшко, имеет 8,6% поддержки и занимает седьмое место.

Как сообщал УНН, в декабре 2017 года в Украине была зарегистрирована политическая партия “Слуга народа”. Сериал же выходит на украинском телевидении с ноября 2015 года.

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