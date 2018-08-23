Зеленський привітав українців з Днем Незалежності і анонсував новий сезон "Слуги народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. "Студія Квартал 95" презентувала новий сезон "Слуги народу", в якому нагадала нинішнім політикам і державним службовцям, що вони займають свої високопоставлені місця тільки завдяки самовідданості загиблих на Майдані українців і тих, хто загинув за незалежність держави. Про це повідомляє УНН з посиланням YouTube-канал серіалу.
Так, в представленому трейлері, Президент України Василь Голобородько, роль якого виконує Володимир Зеленський, вітає державних службовців з Днем Незалежності України і дарує їм пам'ятні іменні годинники.
Трейлер, не просто фрагмент фільму, а самостійний ролик з сюжетом. У якийсь момент один з нагороджених "слугою народу" розглянув свою нагороду і голосно заявив, що "годинник іменний, а тут написаний якийсь Михайло, але ж я Сергій". Решта нагороджені, так само заявили, що їх "іменні подарунки" були переплутані.
Зі свого боку, герой Зеленського пояснив, що не говорив про те, що на годиннику будуть імена нагороджених - "на них імена абсолютно інших людей", яких держчиновники повинні були пам'ятати. Нагороджені зі свого боку, здивувалися, що повинні пам'ятати людей, чиї імена викарбувані на годиннику.
"На цьому годиннику імена тих людей, які загинули на Майдані. Імена тих, чий час в боротьбі за незалежність нашої країни зупинився назавжди. Я б дуже хотів, щоб ви, кожен раз, приймаючи закони або відпускаючи бандитів під заставу, беручи або даючи хабара, або жонглюючи тарифами, дивилися на ці години і пам'ятали - завдяки кому ви тут. Для чого ви тут. І чи надовго?" - наголосив герой Зеленського.
Нагадаємо, раніше шоумен і телеведучий Володимир Зеленський натякнув на участь в президентських перегонах.
Додамо, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", "нових" кандидатів - Володимира Зеленського та Святослава Вакарчука - підтримують 9,3 і 8,6% відповідно. У п'ятірку лідерів президентських симпатій українців також входять Анатолій Гриценко (11,7%) і Юрій Бойко (10,5%). Чинний Президент, як і Олег Ляшко, має 8,6% підтримки і посідає сьоме місце.
Як повідомляв УНН, в грудні 2017 року в Україні була зареєстрована політична партія "Слуга народу". Серіал же виходить на українському телебаченні з листопада 2015 року.