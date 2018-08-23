Зеленський привітав українців з Днем Незалежності і анонсував новий сезон "Слуги народу"

КИЇВ. 23 серпня. УНН. "Студія Квартал 95" презентувала новий сезон "Слуги народу", в якому нагадала нинішнім політикам і державним службовцям, що вони займають свої високопоставлені місця тільки завдяки самовідданості загиблих на Майдані українців і тих, хто загинув за незалежність держави. Про це повідомляє УНН з посиланням YouTube-канал серіалу.