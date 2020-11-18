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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 41946 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117033 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94570 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100333 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103351 просмотра

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Зеленский поздравил сержантский состав ВСУ с профессиональным праздником

Зеленский поздравил сержантский состав ВСУ с профессиональным праздником

Киев  •  УНН

 • 15320 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сержантский состав Вооруженных Сил Украины с профессиональным праздником. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Уважаемые сержанты и старшины! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем сержанта Вооруженных Сил Украины. Сержантский корпус является основой современного украинского войска, опорой для командиров и образцом в выполнении поставленных задач. Как бесспорные лидеры солдатских коллективов, вы играете одну из ключевых ролей в подготовке воинов и управлении ими на поле боя всегда руководствуясь лозунгом: "Следуй за мной - делай, как я". Защищая украинскую землю от российского агрессора на Востоке нашего государства, украинские сержанты ежедневно демонстрируют лучшие командирские качества и личным примером и умелыми действиями доказывают свое высокое боевое мастерство, отвагу и особую организаторскую роль в жизни воинских коллективов", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что в этот день мы склоняем головы, вспоминая воинов, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины.

"От имени украинского народа выражаю благодарность сержантскому корпусу за стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности нашей страны. Спасибо сержантам и старшинам, находящимся в запасе и проходящим службу в военном резерве за готовность в случае угрозы пополнить боевые подразделения. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и новых свершений во имя нашей победы. Слава сержантскому корпусу Вооруженных Сил Украины! Слава Украине!", - добавил Президент.

Напомним, народный депутат Ирина Верещук назвала достижения и проблемы армии.

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