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Зеленський привітав сержантський склад ЗСУ з професійним святом

Зеленський привітав сержантський склад ЗСУ з професійним святом

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав сержантський склад Збройних Сил України із професійним святом. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Шановні сержанти і старшини! Вітаю вас із професійним святом — Днем сержанта Збройних Сил України. Сержантський корпус є основою сучасного українського війська, опорою для командирів та зразком у виконанні поставлених завдань. Як беззаперечні лідери солдатських колективів, ви відіграєте одну з ключових ролей у підготовці воїнів та управлінні ними на полі бою завжди керуючись гаслом: “Слідуй за мною — роби, як я”. Захищаючи українську землю від російського агресора на Сході нашої держави, українські сержанти щоденно демонструють кращі командирські якості та особистим прикладом й умілими діями доводять свою високу бойову майстерність, відвагу та особливу організаторську роль у житті військових колективів”, - сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що у цей день ми схиляємо голови, згадуючи воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України.

“Від імені українського народу висловлюю подяку сержантському корпусу за стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності нашої країни. Дякую сержантам та старшинам, які перебувають у запасі і проходять службу у військовому резерві за готовність у разі загрози поповнити бойові підрозділи. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя та нових звершень в ім’я нашої перемоги. Слава сержантському корпусу Збройних Сил України! Слава Україні!”, - додав Президент.

Нагадаємо, народний депутат Ірина Верещук назвала досягнення і проблеми армії.

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