Верещук назвала досягнення і проблеми армії

“Ми модернізуємося. Ми справді реформуємося і рухаємося. І це — головне досягнення. Ми маємо, що показати, ми маємо що презентувати. Якщо ми візьмемо у відсотковому відношенні — одну тільки цифру приведу — наприклад: забезпечення армії своїми власними силами, без залучення зовнішніх так би мовити чинників — то це 40%. Ще 5 років тому — було ледь 12%. Тобто ми розуміємо, що ми дійсно модернізуємося, у нас дійсно триває цей процес”, — сказала вона.

Разом з тим, на переконання Верещук, процес модернізації армії занадто повільний.

“І, на жаль, там занадто багато корупції і „сірої“ зони. Коли ми не можемо встановити — ховаємося за державним оборонним замовленням, що це, мовляв, секретно. Там відбувається різне, тому тут великий мінус”, — вважає нардеп.

Раніше Верещук заявила, що уряд до кінця року має відзвітувати за витрати з “ковідного” фонду.