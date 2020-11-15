Верещук назвала достижения и проблемы армии

“Мы модернизуемося. Мы действительно реформируемся и движемся. И это — главное достижение. У нас есть, что показать, у нас есть что представить. Если мы возьмем в процентном отношении — одну только цифру приведу — например: обеспечение армии своими собственными силами, без привлечения внешних так сказать факторов — это 40%. Еще 5 лет назад — было едва 12%. То есть мы понимаем, что мы действительно модернизуемося, у нас действительно идет этот процесс”, — сказала она.

Вместе с тем, по убеждению Верещук, процесс модернизации армии слишком медленный.

“И, к сожалению, там слишком много коррупции и „серой“ зоны. Когда мы не можем установить — прячемся по государственному оборонному заказу, что это, мол, секретно. Там происходит разное, поэтому здесь большой минус”, — считает нардеп.

Ранее Верещук заявила, что правительство до конца года должно отчитаться за расходы по “ковидному” фонду.