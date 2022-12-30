Зеленский поздравил Нетаньяху с созданием нового правительства

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“Поздравляю премьер-министра Беньямина Нетаньяху с созданием нового правительства. Желаю успехов на пути к благосостоянию и безопасности Израиля, подтверждаю готовность Украины к тесному сотрудничеству для усиления наших связей и противостояния общим вызовам, процветанию и победы над силами зла”, — написал Зеленский в Twitter.

Напомним

Нетаньяху заявил, что сформировал новое правительство.