Зеленский поздравил Нетаньяху с созданием нового правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Беньямина Нетаньяху с созданием нового правительства и выразил готовность к тесному сотрудничеству для усиления связей и противостояния общим вызовам, передает УНН.
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“Поздравляю премьер-министра Беньямина Нетаньяху с созданием нового правительства. Желаю успехов на пути к благосостоянию и безопасности Израиля, подтверждаю готовность Украины к тесному сотрудничеству для усиления наших связей и противостояния общим вызовам, процветанию и победы над силами зла”, — написал Зеленский в Twitter.
Напомним
Нетаньяху заявил, что сформировал новое правительство.