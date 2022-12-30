Зеленський привітав Нетаньяху зі створенням нового уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав Беньяміна Нетаньягу зі створенням нового уряду та висловив готовність до тісної співпраці для посилення зв’язків і протистояння спільним викликам, передає УНН.
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“Вітаю Прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу зі створенням нового уряду. Бажаю успіхів на шляху до добробуту та безпеки Ізраїлю, підтверджую готовність України до тісної співпраці для посилення наших зв’язків і протистояння спільним викликам, процвітання та перемоги над силами зла”, — написав Зеленський у Twitter.
Нагадаємо
Нетаньяху заявив, що сформував новий уряд.