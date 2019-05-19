Зеленский прибыл на репетицию инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на репитицию инаугурации, передает корреспондент УНН.
Так, Зеленский прибыл в Верховную Раду Украины для проведения репетиции инаугурации сегодня, 19 мая.
Отметим, репетиция продолжается, в частности, вокруг Верховной Рады Украины установили ограждение, а со стороны входа - металлоискатели. Также установлены большие экраны для зрителей.
Периметр возле Верховной Рады и входа в Мариинский дворец окружила полиция и Националтна гвардия Украины.
Кроме того, на периметре до завтрашнего утра ограничили проход. Журналистов также не впустили на территорию.
Ранее было неизвестно, будет ли присутствовать на репетиции Владимир Зеленский.
Напомним, процедура инаугурации новоизбранного президента Украины состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.
УНН будет транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.